Тройной теракт в Багдаде унес жизни 12 человек
В Багдаде в тройном теракте погибли 12 человек.
Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Два террориста-самоубийцы подорвали себя в одном из центральных районов города — Баб аль-Шарки, населенном в основном шиитами. Жертвами взрывов стали восемь человек, еще 18 получили ранения. Почти одновременно совершен теракт в соседнем шиитском квартале Баб аль-Муадам, в результате погибли четыре человека, девять пострадали.
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Ответственность за теракты на себя пока никто не взял, но полиция подозревает в их организации боевиков "Исламского государства" (ИГ).
Как известно, "Исламское государство" — террористическая группировка, летом 2014 года провозгласившая создание халифата на части территории Сирии и Ирака. Против нее сражаются лояльные официальному Дамаску войска.
Как сообщал УНИАН, ранее поступила информация о 2 мощных взрывах в столице Ирака.