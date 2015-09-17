Тройной теракт в Багдаде унес жизни 12 человек

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Два террориста-самоубийцы подорвали себя в одном из центральных районов города — Баб аль-Шарки, населенном в основном шиитами. Жертвами взрывов стали восемь человек, еще 18 получили ранения. Почти одновременно совершен теракт в соседнем шиитском квартале Баб аль-Муадам, в результате погибли четыре человека, девять пострадали.

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Ответственность за теракты на себя пока никто не взял, но полиция подозревает в их организации боевиков "Исламского государства" (ИГ).

Как известно, "Исламское государство" — террористическая группировка, летом 2014 года провозгласившая создание халифата на части территории Сирии и Ирака. Против нее сражаются лояльные официальному Дамаску войска.

Как сообщал УНИАН, ранее поступила информация о 2 мощных взрывах в столице Ирака.