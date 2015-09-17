В столице Ирака прогремели 2 мощных взрыва, есть жертвы - СМИ
10:06, 17 сентября 2015Мир
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Два мощных взрыва прогремели сегодня в центральных кварталах иракской столицы.
REUTERS
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, есть погибшие и раненые, однако их число не уточняется.
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По данным иракского телеканала "Ас-Сумария", один смертник подорвал себя в квартале Баб-эш-Шарки, населенном преимущественно шиитами, близ тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, второй - на площади Эль-Васба.
Места совершения терактов и подъезды к ним перекрыли иракские силовики.
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