В столице Ирака прогремели 2 мощных взрыва, есть жертвы - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, есть погибшие и раненые, однако их число не уточняется.

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По данным иракского телеканала "Ас-Сумария", один смертник подорвал себя в квартале Баб-эш-Шарки, населенном преимущественно шиитами, близ тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, второй - на площади Эль-Васба.

Места совершения терактов и подъезды к ним перекрыли иракские силовики.