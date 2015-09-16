В РФ насчитали 170 погибших за "Исламское государство" россиян

Об этом сообщила на совещании в Общественной палате РФ Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, передает ТАСС.

"Согласно данным Национального антитеррористического комитета, в Сирии в рядах группировки "Исламское государство" воюют от 800 до 1,5 тысячи граждан РФ, из них более 170 погибли", - сообщила она.

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Также Кочубей подчеркнула, что деятельность сторонников ИГ зафиксирована и пресечена в 23 регионах страны.

Как сообщал УНИАН, источники The New York Times рассказали, что власти США обратились к Ираку с просьбой закрыть пролет российским самолетам в Сирию.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит поставки вооружений Дамаску. «Безусловно, поставки вооружений были, идут и будут продолжаться. Они неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают наладить соответствующее оборудование, обучить сирийский персонал обращению с этими вооружениями. Здесь нет никаких тайн и секретов», - сказал министр.