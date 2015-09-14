США попросили Ирак закрыть пролет российским самолетам в Сирию

В Багдаде пообещали рассмотреть этот вопрос, однако пока не вынесли никакого решения, сообщает РБК.

Американские дипломаты 5 сентября обратились к властям Ирака с просьбой закрыть российским транспортным самолетам коридор для пролета в Сирию, последовав примеру Болгарии. Об этом The New York Times рассказал правительственный источник, который попросил не раскрывать свое имя.

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По словам собеседника газеты, в Багдаде пообещали рассмотреть эту просьбу. Тем не менее в течение недели они так и не озвучили решения по данному вопросу. Пресс-секретарь иракского премьера отказался от комментариев, указав, что у него нет данных о российских полетах или обеспокоенности ими Вашингтона.

Как пишет газета, источники в правительственной сфере сообщили о том, что по крайней мере семь российских самолетов с оборудованием для Дамаска вылетели с базы на юге России на прошлой неделе. Они попали в Сирию через иранское и иракское воздушное пространство, пояснили источники. NYT отмечает, что Москва стала направлять воздушные суда через этот коридор после отказа Болгарии пропускать помощь для сирийской армии.

8 сентября Болгария объявила о решении закрыть коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. Власти страны объяснили это сомнениями в характере перевозимых грузов.

Позднее в Софии отметили, что пролет может быть разрешен в том случае, если Москва согласится на проверку грузов в болгарском аэропорту.

До этого власти Греции рассказали о том, что Афины получили запрос от США с просьбой запретить пролет российских самолетов в Сирию. Руководство страны официально не озвучило свою реакцию на просьбу американцев. 9 сентября стало известно, что Греция предоставила России воздушный коридор. Представитель посольства России в Афинах отмечал, что разрешение «оформлено нотой МИД Греции от 31 августа».

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит поставки вооружений Дамаску. «Безусловно, поставки вооружений были, идут и будут продолжаться. Они неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают наладить соответствующее оборудование, обучить сирийский персонал обращению с этими вооружениями. Здесь нет никаких тайн и секретов», — сказал министр.