Лавров заявляет, что Россия будет продолжать поставлять оружие Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что поставки российского оружия в Сирию будут продолжаться.

«Поставки неизбежно сопровождаются направлением российских специалистов, которые помогают обучить сирийский персонал обращаться с этими вооружениями», – сказал Лавров в воскресенье, 13 сентября, в эфире российского «Первого канала», передает Радио Свобода.

По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Дамаска направлено на содействие в "борьбе с терроризмом".

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Сирийские государственные СМИ накануне сообщили о прибытии в страну двух российских самолетов с гуманитарной помощью. Минобороны России ранее заявляло об отправке в Сирию оборудование для палаточного лагеря на тысячу беженцев.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в среду предупредил о нежелательности вмешательства России в вооруженный конфликт в Сирии. В США считают, что действия Кремля могут привести к дальнейшему «росту насилия и нестабильности» в регионе.