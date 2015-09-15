По плутониевой бомбе в год: КНДР запустила крупнейший атомный реактор

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Все ядерные объекты в Йонбене, включая завод по обогащению урана и 5-мегаваттный реактор, были отремонтированы и начали работу в полном объеме, говорится в сообщении.

"Тем самым Пхеньян совершенствует свое ядерное вооружение по качеству и количеству и готов использовать ядерное оружие против США и других стран в любое время", - отмечается в заявлении.

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Пхеньян обещал восстановить работу реактора еще в 2013 году, после того как были проведены очередные ядерные испытания. О возобновлении работ на Йонбене в начале нынешнего года говорили аналитики в США, ссылаясь на снимки со спутника, однако сообщение ЦТАК стало первым официальным подтверждением того, что на реакторе вновь ведутся работы.

До своей остановки восемь лет назад реактор был источником плутония для программы ядерного оружия КНДР.

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Эксперты считают, что мощностей реактора хватит на то, чтобы ежегодно изготавливать по одной плутониевой бомбе, пишет "BBC-Україна". Однако точных данных о том, каким именно ядерным потенциалом располагает Пхеньян и в каком объеме, неизвестно.

Реактор был заморожен в 2007 году в рамках сделки по разоружению в обмен на помощь. Однако в 2009 году КНДР вышла из переговоров по разоружению.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны Южной Кореи сообщили, что КНДР запустит новую баллистическую ракету 10 октября.