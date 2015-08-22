Южная Корея и КНДР не смогли договориться урегулировать ситуацию на границах

Между тем, не сообщается, были ли достигнуты какие-либо договоренности в ходе переговоров.

Как отмечается, переговоры возобновятся в 15 часов по местному времени.

Договоренность о диалоге была достигнута всего за несколько часов до истечения срока ультиматума КНДР с требованием прекратить вещание из громкоговорителей против северокорейской стороны. Пхеньян грозил уничтожить звуковещательные установки, если требование не будет выполнено. Власти Южной Кореи заявили, что не собираются сворачивать средства психологической войны против КНДР.

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Ситуация на Корейском полуострове обострилась в четверг 20 августа, когда в Южной Корее было объявлено об обстреле её территории артиллерией КНДР. Более часа спустя, артиллерия Южной Кореи открыла "ответный" огонь в направлении источника огня противника, произведя около трех десятков выстрелов. Северная Корея со своей стороны заявила, что южане стреляли безо всякой причины. В итоге обе стороны обвиняют друг друга в "провокациях" и грозят возмездием.