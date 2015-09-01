Папа Римский разрешил прощать грех аборта
14:46, 01 сентября 2015Мир
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Папа Римский Франциск разрешил священникам отпускать женщинам грех аборта.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в заявлении Ватикана, Франциск «встречал многих женщин, которые несут в своем сердце шрам от этого болезненного решения».
Разрешение священникам объявлять о прощении этого греха считается одним из важных шагов понтифика по обновлению образа католической церкви.
Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский выступил против пожизненного понтификата.
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