Папа Римский разрешил прощать грех аборта

Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении Ватикана, Франциск «встречал многих женщин, которые несут в своем сердце шрам от этого болезненного решения».

Разрешение священникам объявлять о прощении этого греха считается одним из важных шагов понтифика по обновлению образа католической церкви.

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский выступил против пожизненного понтификата.