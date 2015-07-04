Папа Римский выступил против пожизненного понтификата - BBC

Папа Римский Франциск заявил, чтокатолической церкви, которую он возглавляет, не следует выбирать пожизненных лидеров.

Об этом сообщает BBC Украина.

Франциск считает, что пожизненный понтификат повышает для Ватикана риски стать похожим на государство с диктаторским режимом.

Читайте такжеУкраинцы среди лидеров церквей больше всего доверяют Патриарху Филарету и Папе Римскому - опрос

Ранее 78-летний понтифик уже говорил, что готов снять с себя полномочия в случае проблем со здоровьем.

Выступая на площади Святого Петра перед 30 тысячами католиков, Франциск отметил, что единственный, кого в церкви нельзя заменить - это Святой Дух.

Ранее в интервью мексиканскому телевидению папа сказал, что не является сторонником введения фиксированного возраста, когда римские епископы должны оставлять Святой Престол.

В феврале 2013 года предшественник Франциска Бенедикт XVI стал первым за последние 600 лет папой, который добровольно сложил свои полномочия.