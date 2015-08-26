В России велосипедистов могут приравнять к митингующим - СМИ

Поправки в закон о митингах рекомендовано рассмотреть правительству, и в случае одобрения - инициатива будет внесена в Госдуму, передает РБК.

Законопроект предлагает считать демонстрациями групповые передвижения на любых транспортных средствах, если предполагается «организованное публичное выражение общественных настроений» и использование плакатов, транспарантов и «иных средств наглядной агитации».

Под действие закона подпадут любые акции с участием автомобилей, велосипедов, мотоциклов, мопедов, тракторов и любых самоходных машин, все они отнесены к транспортным средствам действующими Правилами дорожного движения. Вместе с тем, на водителей инвалидных колясок, владельцев самокатов, роликовых досок и коньков действие закона не распространится.

Читайте такжеВ России за нарушения на митингах будут открывать уголовные дела

Отмечается, что размещение «сборно-разборных конструкций» возле пикетируемых объектов, согласно законопроекту, будет считаться пикетами. Речь идет об установке палаток и палаточных городков в общественных местах, говорится в пояснительной записке к законопроекту МВД. При этом, для полиции не будет иметь значения, присутствует ли на таких конструкциях какая-либо символика или наглядная агитация, — конструкция будет считаться признаком пикета сама по себе, следует из текста законопроекта.

Теперь организаторы акций с палатками, велосипедами и мотоциклами должны будут согласовывать их проведение с властями, а также нести ответственность за соблюдение участниками закона и общественного порядка, предписанного законом о митингах.

Читайте такжеВласти Москвы препятствуют проведению пикетов против российского вторжения в Украину

По действующему законодательству проведение митинга без уведомления грозит штрафом до 200 тыс. руб. для юридических лиц, а нарушение правил проведения демонстраций, повлекшее причинение вреда здоровью кого-либо, грозит штрафом до 300 тыс. руб. или административным арестом до пятнадцати суток. Если участник или организатор нарушает правила проведения митингов три раза за полгода, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий участие в митингах на территории России гражданам иностранных государств.