В Госдуме предлагают запретить участие иностранцев в митингах
17:38, 12 марта 2015Мир
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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий участие в митингах на территории России гражданам иностранных государств.
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий участие иностранцев в митингах / rodina.ru
Автор проекта, депутат Госдумы Евгений Федоров предлагает ввести ограничение на "присутствие иностранных граждан при выражении и формировании мнений, а также выдвижении требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики Российской Федерации", передает корреспондент "Росбалта".
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По его мнению, принятие закона создаст правовые условия для предотвращения возможных провокаций на массовых акциях.
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