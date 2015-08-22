Россияне теперь смогут пожаловаться на продажу санкционной продукции

Об этом сообщает пресс-служба московского управления данного ведомства.

«В целях реализации требований указа президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» управлением "Роспотребнадзора" по г. Москве открыта «Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам продажи санкционных товаров", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что генеральная прокуратура России организовала горячую линию для приема сообщений о фактах нелегального ввоза в страну и реализации товаров, запрещенных в рамках "продовольственных контрсанкций".