В России открыли горячую линию для жалоб на ввоз и продажу санкционных продуктов

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе надзорного органа, передает РИА Новости.

В целях защиты национальных интересов РФ указом президента введен запрет на ввоз продовольственной продукции, поставляемой из США, стран Европейского союза, Албании, Австралии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии и Черногории.

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Правительством определен перечень таких товаров. В него вошли колбасы и иные мясные продукты, рыба и морепродукты, фрукты, орехи, овощи, замороженное и свежее мясо.

"Между тем недобросовестные поставщики ввозят эту продукцию без проведения контроля ее качества, соблюдения условий перевозки и хранения, что может быть опасно для здоровья граждан. Для предотвращения массовых нарушений прав граждан Генпрокуратура организовала работу горячей линии для приема сообщений о фактах нелегального ввоза и реализации запрещенной продукции", — сообщили в ведомстве.

Всех, кто располагает сведениями о нарушении запрета, в прокуратуре просят звонить с 9.00 до 18.00 по указанным ведомством телефонам.