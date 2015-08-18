В России открыли горячую линию для жалоб на ввоз и продажу санкционных продуктов

10:50, 18 августа 2015
Мир
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Генеральная прокуратура России организовала горячую линию для приема сообщений о фактах нелегального ввоза в страну и реализации товаров, запрещенных в рамках "продовольственных контрсанкций".

сыр / pvo74.ru

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе надзорного органа, передает РИА Новости.

В целях защиты национальных интересов РФ указом президента введен запрет на ввоз продовольственной продукции, поставляемой из США, стран Европейского союза, Албании, Австралии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии и Черногории.

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Правительством определен перечень таких товаров. В него вошли колбасы и иные мясные продукты, рыба и морепродукты, фрукты, орехи, овощи, замороженное и свежее мясо.

"Между тем недобросовестные поставщики ввозят эту продукцию без проведения контроля ее качества, соблюдения условий перевозки и хранения, что может быть опасно для здоровья граждан. Для предотвращения массовых нарушений прав граждан Генпрокуратура организовала работу горячей линии для приема сообщений о фактах нелегального ввоза и реализации запрещенной продукции", — сообщили в ведомстве.

Всех, кто располагает сведениями о нарушении запрета, в прокуратуре просят звонить с 9.00 до 18.00 по указанным ведомством телефонам.

Ранее УНИАН сообщал, что активисты Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" обратились властям РФ, чтобы те объяснили, как нужно действовать россиянам при обнаружении санкционной продукции.
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