Российский вертолет нарушил воздушное пространство Грузии
МИД Грузии заявило, что российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.
Вертолет Ми-8 появился над селом Зардианткари Горийского района, расположенным около границы с Южной Осетией, передает РИА Новости.
При этом МИД Грузии призвал миссию наблюдателей Евросоюза (МНЕС) и сопредседателей женевских переговоров дать оценку инциденту.
"Подобные действия Российской Федерации являются провокацией и создают угрозу безопасности и сохранению стабильности", - говорится в заявлении ведомства.
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Стоит отметить, что пока никаких комментариев от российской стороны не поступало.
Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.