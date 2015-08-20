Российский вертолет нарушил воздушное пространство Грузии

Вертолет Ми-8 появился над селом Зардианткари Горийского района, расположенным около границы с Южной Осетией, передает РИА Новости.

При этом МИД Грузии призвал миссию наблюдателей Евросоюза (МНЕС) и сопредседателей женевских переговоров дать оценку инциденту.

"Подобные действия Российской Федерации являются провокацией и создают угрозу безопасности и сохранению стабильности", - говорится в заявлении ведомства.

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Стоит отметить, что пока никаких комментариев от российской стороны не поступало.

Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.