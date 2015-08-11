МИД Грузии передало ноту РФ из-за появления российского пограничного знака

Об этом сообщает ТСН.

Как заявляют в МИД Грузии, в документе выражается протест против зафиксированного факта повторного незаконного возведения пограничного баннера около села Цителубани Горийского района.

В этой же записке говорится о других совершенных на территории Грузии в течение июля нарушениях, отмечают в МИД Грузии.

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Также стало известно о новых фактах переноса линии оккупации вглубь территории, контролируемой грузинской стороной. В частности, сообщается, что оккупационная линия была продвинута вглубь на 800 метров в Карельском районе Грузии, в результате чего часть земель жителей села Тамарашени оказалась по ту сторону линии оккупации.

В МИД и МВД Грузии эту информацию пока не комментируют, а спецпредставитель премьер-министра Грузии в вопросах отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил журналистам, что этой информации у него пока нет и он собирается выяснить ее у своих коллег.

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Ранее УНИАН сообщал, что 8 августа, в Грузии прошли траурные мероприятия к 7-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года.

Отмечается, что в ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибло более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.