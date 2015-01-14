Die Welt: никогда еще дела Путина не были так плохи

В статье Филиппа Пятова под названием «Никогда еще дела Путина не были так плохи», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что Михаил Горбачев как раз сидел в своем загородном доме в Крыму, когда в августе 1991 года его бывшие соратники в Москве решились на переворот. Через несколько дней после того, как попытка переворота провалилась, Борис Ельцин проинформировал президента СССР Горбачева о запрете Коммунистической партии, лидером которой он был - перед камерами. Мир видел, как самый могущественный человек в Советском Союзе в течение нескольких дней превратился в героя политических анекдотов.

Смена власти не пришла из ниоткуда. Советская экономика была на самом дне, низкие цены на нефть и только закончившаяся война в Афганистане проглотили состояние. Леонид Брежнев, который был у власти 18 лет, оставил страну в политическом и экономическом застое, с которым не мог справиться и сам настроенный на прогресс Горбачев. В то время как в Германии люди скандировали «Горби, Горби», в России он превратился во врага государства номер один – прежде всего, для элиты.

Параллели между Россией в 2015 году и Советским Союзом в 1991 очевидны. Если не верить Путину. А если следовать его логике, то все не так плохо. Путин предсказывает своей стране славное будущее, не будет низких цен на нефть и нестабильности национальной валюты. Его вступительная речь на последней трехчасовой пресс-конференции звучала так, будто кризиса никогда и не было. Государственный бюджет сбалансирован, пенсии повысили, кроме того, можно отметить рекордный урожай.

Розовые очки Путина

Отток капитала, цены на нефть, инфляция? Конечно, это наносит ущерб экономике, но не позднее чем через два года она снова пойдет вверх. Может быть, даже раньше, возможно, даже в следующем квартале. В кризисе есть даже что-то хорошее, по словам Путина. Экономика России, наконец, будет диверсифицированной, и не будет больше полностью опираться на сырье. «Почему? - спрашивает Путин, и сам отвечает, «потому что она должна».

Но это не первый раз, когда цены на нефть снизились, у экономики России было много возможностей избавиться от зависимости от нефти и газа, как единственного гаранта процветания. Она этого не сделала. После де-факто 15 лет пребывания у власти, Путин несет за это ответственность, как никто другой. Но для него это просто кризис, один из многих. Правда в другом: еще никогда дела Владимира Путина не были так плохи. Этот год может стать для него последним.

Для этого есть не только экономические причины. Казалось бы, блестящий политик Путин просчитался с Западом. В то время как его пропагандистская машина в России очерняла Запад, он был вне реального положения вещей. С начала кризиса в Украине своим советским подходом он вывернул все наизнанку. Российские реактивные истребители в иностранном воздушном пространстве, наглая ложь о российских солдатах в Крыму и на востоке Украины и, конечно, финансирование войны на европейской территории. Вполне возможно, что слабый Барак Обама и дипломатический подход Европы способствовали развитию мании величия - но Путин сумел пересечь красную линию.

России нечего предложить миру

Путин забывает, что ему нечего противопоставить Западу, кроме армии. На санкции, которые Запад наложил на российских политиков, компании и банки, Путин ответил запретом на импорт сельскохозяйственной продукции. Но поскольку россияне не хотели отказываться от определенных продуктов, их привозили в страну контрабандой через Беларусь. Запад, однако, до сих пор не в полной мере использовал свой потенциал санкций.

Часто диктаторам приписывают высшую форму интеллекта. Будто они стоят выше, и могут предвидеть ходы противника, как если бы они были шахматистами. Правда в том, что мы даже не знаем, что приходит в голову такому политику, как Путин. Как и любой глава правительства, он полагается на информацию, которую ему передают его советники. И внутренний круг Путина также способен привести к его падению.

Рейтинги популярности Владимира Путина среди населения России после присоединения Крыма достигли таких значений, о которых западные политики могут только мечтать. Для демонстраций в поддержку политических заключенных в Москве собираются не более 50 человек. Путину нечего бояться народа. Больше стоит опасаться бизнесменов, олигархов и политиков, которые не хотят терять свое богатство - и знают, что Россия может быть успешной только с Западом, а не без него.

Поскольку Россия в настоящее время задает вопрос не «Что дальше будет с экономикой?», а будет ли вообще что-то. В дополнение к падению цен на нефть, теперь есть проблемы со стабильными ценами на газ. Ослабление мировой экономики, энергосберегающие технологии и политический отказ от российских ресурсов стали причиной глубокого кризиса в энергетическом секторе России. Если инвестиций Запада сейчас не будет, то российская экономика вернется в 90-е годы. Потому что, кроме сырья и оружия, России нечего предложить миру.

Но поддержку Запада Путин потерял. Возможно, он рассчитывал получить Крым без реакции Запада. Возможно, он думал, что его пропаганда в Европе будет еще более успешной, чем была. В определенной степени его стратегии сработала: в многочисленных правых партиях в Европе Путин нашел ярых сторонников. Но этого было не достаточно.

Небольшое улучшение имиджа, которое должны были принести Олимпийские игры в Сочи, забыто. Россия, или, скорее, Путин, наряду с исламистским террором, превратился в новую угрозу для Европы. Прежде всего, в странах Восточной Европы еще хорошо помнят времена российской оккупации. Все страны с большой частью российского населения опасаются подобных освободительных акций, как та, которую Путин провел в Крыму. Также и остальные страны Европы начинают принимать эти проблемы всерьез.

Запад знает, что из России не получится сделать демократию, но никто и не собирается. Россия – вечный непостоянный фактор в мировой политике, к которому уже все привыкли. Но к незаконной аннексии и скрытым войнам никто не хочет привыкать. Во избежание новой холодной войны, вполне реалистична перспектива того, что санкции призваны свергнуть Владимира Путина. Хорошая новость: замысел может осуществиться.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая руководит европейской коалицией, в своем новогоднем обращении заявила о желании вместе с Россией обеспечивать безопасность Европы. Все остальное просто невозможно. Многие журналисты часто писали, что Россия – это не Путин. Пришло время, воплотить эту фразу в жизнь.

Альтернатива правлению Путина – это не демократия, и даже не кандидат из оппозиции. Оппозиционные движения России ограничены отдельными городами, они не имеют социального или политического влияния. Нужна смена власти внутри элиты, которая считает, что их сбережения и экономические перспективы находятся под угрозой из-за агрессивной экспансионистской политики Путина и его советской риторики.

У российской элиты есть собственные интересы, которые не связаны ни с правящими верхами, ни с народом. Российской элите не нужна демократия, но они также не заинтересованы в империалистических планах Путина. Она нацелена на политическую и экономическую стабильность, чтобы и дальше забирать огромные суммы государственных средств на крупные проекты и ​​накапливать личное богатство с помощью национализированных предприятий. В начале своего президентства Путин покончил с войнами банд и распределил банки и ресурсы среди сильных страны - в обмен он получил свободу действий в политике.

Олигархи России считаются близкими друзьями Путина. Но сколько стоит дружба, когда дело доходит до миллиардов? Экономический кризис в России может привести к более серьезным последствиям, чем просто лишению магнатов их источника дохода. Он может привести к восстаниям людей, когда инфляция и безработица продолжат расти. Российская олигархия знает, против кого был направлен гнев народа, когда русский народ восстал в начале прошлого века. Быть невообразимо богатым в бедной стране всегда было рискованно.

Российской элите нечего искать в Украине. Она ничего не получит от новой холодной войны, ей не выгодна жесткость в отношениях с Западом. В отличие от Путина. Впервые с того момента, как он вступил в должность, мы наблюдаем конфликт интересов президента и политико-экономической элиты, которая поддерживала его в течение многих лет. Запад хочет прекратить отношения не с Россией, только с Путиным. Если удастся найти сторонников такого развития событий во внутреннем кругу президента, Путин не переживет 2015 год.