Меркель выступила против идеи списания долгов Греции

"Классического списания долгов не может быть", — заявила Меркель, добавив, что у Германии и стран еврозоны "есть пространство для действий" в отношении облегчения долгового бремени Афин, сообщает РИА Новости.

"Мы уже говорили об этом в июле", — сказала канцлер.

Она отметила, что надеется, что МВФ также присоединится к третьей программе помощи Греции.

Читайте такжеМеркель намерена побороться за свой пост в четвертый раз - СМИ

"У меня нет сомнений, что то, что сказала фрау Лагард, станет реальностью", — сказала Меркель. Канцлер добавила, что "мы продолжим дискутировать по этому вопросу, и это правильно".

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что МВФ одобряет кредитную программу ЕС для Греции в обмен на реформы, но по-прежнему считает, что стране необходима "существенная" реструктуризация долга.