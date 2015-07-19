Меркель не исключает уступки Греции по долговым обязательствам после детальной проработки реформ

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В интервью немецкому телеканалу ARD она сказала, что Греции уже облегчили финансовое бремя, когда были списаны долги некоторых частных кредиторов, перенесены даты по выплатам и уменьшены проценты по кредитам.

Она отметила, что аналогичные меры могут быть предложены вновь после того, как будет достигнута договоренность о выделении стране очередного кредитного транша.

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Ранее УНИАН сообщал, что совет управляющих Европейского стабилизационного механизма (ESM) позволил Еврокомиссии начать переговоры с Грецией относительно новой программы финансовой помощи.