Меркель не исключает уступки Греции по долговым обязательствам после детальной проработки реформ
23:05, 19 июля 2015Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель готова обсуждать возможные уступки Греции по долговым обязательствам, но только после того, как будут проработаны детали предложенных экономических реформ.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В интервью немецкому телеканалу ARD она сказала, что Греции уже облегчили финансовое бремя, когда были списаны долги некоторых частных кредиторов, перенесены даты по выплатам и уменьшены проценты по кредитам.
Она отметила, что аналогичные меры могут быть предложены вновь после того, как будет достигнута договоренность о выделении стране очередного кредитного транша.
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Ранее УНИАН сообщал, что совет управляющих Европейского стабилизационного механизма (ESM) позволил Еврокомиссии начать переговоры с Грецией относительно новой программы финансовой помощи.
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