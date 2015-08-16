У берегов Италии полсотни мужчин задохнулись в трюме судна, их жены плыли на палубе

Как передает France Presse, большинство погибших были женатыми мужчинами, которые уступили место на палубе своим женам.

Переполненное людьми судно было остановлено патрулем итальянских ВМС к северу от Ливии в субботу, моряки спасли с него около 312 человек, остальные 49 задохнулись в трюме — предположительно от вдыхания паров горючего, сообщает Росбалт.

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После серии кораблекрушений, в результате которых в Средиземном море в апреле 2015 года утонули более 1200 нелегальных мигрантов, власти Евросоюза приняли решение о развертывании морских патрулей, которые должны пресекать поток беженцев и бороться с контрабандистами.