У берегов Италии полсотни мужчин задохнулись в трюме судна, их жены плыли на палубе
21:18, 16 августа 2015Мир
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В трюме рыбацкого судна у берегов Италии задохнулись 49 мигрантов.
REUTERS
Как передает France Presse, большинство погибших были женатыми мужчинами, которые уступили место на палубе своим женам.
Переполненное людьми судно было остановлено патрулем итальянских ВМС к северу от Ливии в субботу, моряки спасли с него около 312 человек, остальные 49 задохнулись в трюме — предположительно от вдыхания паров горючего, сообщает Росбалт.
Читайте такжеНа украинско-венгерской границе задержаны 15 нелегалов
После серии кораблекрушений, в результате которых в Средиземном море в апреле 2015 года утонули более 1200 нелегальных мигрантов, власти Евросоюза приняли решение о развертывании морских патрулей, которые должны пресекать поток беженцев и бороться с контрабандистами.
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