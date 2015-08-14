Греция поселит мигрантов на круизном лайнере

Судно будет стоять в главном порту острова. На нем временно разместятся до 2500 человек. Ранее между мигрантами, жившими на территории стадиона, и полицией произошли стычки. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На лайнере мигранты смогут зарегистрироваться и подать заявку на получение документов, которые позволят им продолжить свой путь по Европе.

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Греческие власти отправили на остров дополнительные силы полиции и ускорили процесс регистрации мигрантов.