В России осудили за взятку экс-главнокомандующего сухопутных войск
Командовавший парадом Победы в Москве генерал-полковник разжалован и осужден на пять лет строгого режима за взятку.
Сегодня Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему главкому сухопутных войск Минобороны России Владимиру Чиркину, сообщает Коммерсант.ru.
"Генерал сел с третьей попытки. Вынести приговор ему должны были еще 11 августа, но потом суд дважды переносил итоговые заседания, ссылаясь на то, что решение еще не написано", - сообщает статья.
Российский генерал-полковник был признан виновным в получении крупной взятки и осужден на пять лет колонии строгого режима.
Суд лишил его воинского звания и многочисленных госнаград.
"В историю же Владимир Чиркин теперь войдет как один из крупнейших военачальников страны, получивших реальный срок за совершение преступления коррупционной направленности", - резюмирует издание.
Читайте такжеПереговорщик от России в зоне АТО генерал Ленцов теперь руководит боевиками - Генштаб
Бывший военачальник так и не признал вину, утверждая, что его подставили мошенники. Защита намерена обжаловать приговор.