В России осудили за взятку экс-главнокомандующего сухопутных войск

Сегодня Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему главкому сухопутных войск Минобороны России Владимиру Чиркину, сообщает Коммерсант.ru.

"Генерал сел с третьей попытки. Вынести приговор ему должны были еще 11 августа, но потом суд дважды переносил итоговые заседания, ссылаясь на то, что решение еще не написано", - сообщает статья.

Российский генерал-полковник был признан виновным в получении крупной взятки и осужден на пять лет колонии строгого режима.

Суд лишил его воинского звания и многочисленных госнаград.

"В историю же Владимир Чиркин теперь войдет как один из крупнейших военачальников страны, получивших реальный срок за совершение преступления коррупционной направленности", - резюмирует издание.

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Бывший военачальник так и не признал вину, утверждая, что его подставили мошенники. Защита намерена обжаловать приговор.