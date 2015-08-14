В России осудили за взятку экс-главнокомандующего сухопутных войск

20:51, 14 августа 2015
Мир
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Командовавший парадом Победы в Москве генерал-полковник разжалован и осужден на пять лет строгого режима за взятку.

Фото Министерства обороны РФ

Сегодня Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему главкому сухопутных войск Минобороны России Владимиру Чиркину, сообщает Коммерсант.ru.

"Генерал сел с третьей попытки. Вынести приговор ему должны были еще 11 августа, но потом суд дважды переносил итоговые заседания, ссылаясь на то, что решение еще не написано", - сообщает статья.

Российский генерал-полковник был признан виновным в получении крупной взятки и осужден на пять лет колонии строгого режима.

Суд лишил его воинского звания и многочисленных госнаград.

"В историю же Владимир Чиркин теперь войдет как один из крупнейших военачальников страны, получивших реальный срок за совершение преступления коррупционной направленности", - резюмирует издание.

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Бывший военачальник так и не признал вину, утверждая, что его подставили мошенники. Защита намерена обжаловать приговор.

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