Начальник контрразведки СБУ в Запорожской области попался на взятке в полмиллиона гривень
18:26, 11 августа 2015Общество
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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали начальника отдела контрразведки Управления СБУ в Запорожской области за вымогательство.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Взяточник требовал от предпринимателя ежемесячную «зарплату» за невмешательство в его работу, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.
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Подполковника задержали сотрудники внутренней безопасности СБУ во время передачи ему посредником первой ежемесячной платы в размере 500 тыс. грн. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.
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