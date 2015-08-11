Начальник контрразведки СБУ в Запорожской области попался на взятке в полмиллиона гривень

Взяточник требовал от предпринимателя ежемесячную «зарплату» за невмешательство в его работу, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

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Подполковника задержали сотрудники внутренней безопасности СБУ во время передачи ему посредником первой ежемесячной платы в размере 500 тыс. грн. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.