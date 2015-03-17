Суд рассматривает апелляцию Алексея Пукача

Суд соберется для рассмотрения апелляции уже в четвертый раз. Предыдущие три заседания состоялись 6, 9 и 12 февраля.

Недавно комиссия МВД сняла гриф секретности с носителей информации по делу Пукача.

"Распоряжением министра Арсена Авакова в МВД была создана специальная комиссия, которая, изучив информацию по данному делу, принял решение снять гриф секретности с этих документов. Все материалы по делу Пукача направлены в суд", - сообщила пресс-служба МВД Украины.

В рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является генерал Пукач, в МВД было создано около 80 носителей информации, которые имели гриф секретности.

Однако часть документов в итоге сохранила гриф "Для служебного пользования". Как именно использовать эту информацию, в открытом или закрытом режиме, будет решать суд.

В 2013 году Пукач был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Напомним, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

По обвинению в убийстве Гонгадзе в 2005 году Алексей Пукач был объявлен в международный розыск. Силовики поймали его только в 2009 году. В январе 2013-го Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве Гонгадзе.

Но и сам Пукач, и семья Гонгадзе обжаловали приговор. По словам вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе, суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.

Одним из них, по словам еще одного пострадавшего от рук Пукача журналиста - Алексея Подольского - может быть второй президент Леонид Кучма. На причастность Кучмы к резонансному преступлению указывал и сам Пукач, который после оглашения приговора заявил: "Хотите знать мотив и участие - спросите у Кучмы и Литвина".

Однако, уголовное дело против Кучмы, подозреваемого в заказе убийства Гонгадзе, было закрыто. По словам бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, за то, чтобы о деле "забыли" была получена взятка в размере миллиарда долларов.

Остается недоказанным факт причастности к убийству Гонгадзе экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Он и Кучма, по словам Пукача, должны были оказаться вместе с ним в клетке для осужденных после приговора по делу об убийстве журналиста.