Один из "бриллиантовых прокуроров" хочет восстановиться в должности через суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Как известно, я уволен из органов прокуратуры, увольнение считаю необоснованным, а поэтому готовлю заявление к генеральному прокурору Украины о восстановлении меня на работе”, - сказал Корниец.

Отвечая на вопрос, будет ли он обращаться в суд в случае неудовлетворения его заявления, Корниец отметил: “Да, действительно, закон дает мне такое право, и в случае отказа генерального прокурора восстановить меня в должности - я буду обращаться в суд”.

В свою очередь адвокат Корнийца Виктор Петруненко добавил, что “мы будем просить генерального прокурора провести коллегию и обсудить на ней, законно ли был уволен Корниец, или нет, потому что его решение об увольнении готовилось на предоставленной ему подчиненными справке”.

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Продолжая тему, Корниец сообщил, что о своем увольнении он узнал из СМИ и из информации с сайта Генеральной прокуратуры. “Есть приказ об увольнении и с какой формулировкой - мне не известно, с приказом я не ознакомлен и не подписывал его”, - добавил бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры.

При этом он отметил, что готов вернуться на работу в органы прокуратуры, чтобы довести следствие по всем начатым с его участием уголовным производствам, в частности о незаконном землепользовании на Киевщине.

По словам Корнийца, под его руководством были выдвинуты подозрения владельцу комплекса многоэтажек, который уничтожил бомбоубежище в городе Вишневое, получив большие прибыли, бывшему ректору Национальной налоговой академии в присвоении госимущества на 14 млн грн.

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Вместе с тем Корниец сообщил, что работниками прокуратуры Киевской области под его руководством в регионе были задержаны бизнесмены, которые под видом давальческого сырья пытались вывезти из Украины в Китай 5 200 кг янтаря.

По его словам, “данное дело сейчас находится в органах внутренних дел без движения”.

При этом Корниец заявил, что не держит обиды на своих коллег из прокуратуры, которые открыли в отношении него уголовное производство, которое он называет необоснованным, и считает, что “чем скорее будет признана ошибка, тем лучше будет, прежде всего, для нашего общего дела”.

Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что его увольнение “произошло скорее под давлением средств массовой информации”.

Также Корниец выразил уверенность, что его увольнение можно связать с тем, что он противодействовал незаконной добыче песка. “Я не буду называть фамилий, но была невыгодна моя принципиальная позиция по противодействию незаконной добыче песка в области... по моим данным, на территории Киевской области находится около 40 мест незаконной добычи песка”, - заявил экс-заместитель прокурора Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генеральный прокурор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и Корнийца.

Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. «Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.