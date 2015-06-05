Президент Румынии потребовал отставки премьера, обвиняемого в коррупции

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Romania TV.

Он отметил, что для страны абсолютно недопустимой является ситуация, при которой премьер-министра подозревают в уголовных преступлениях.

"Я призываю к отставке премьера Виктора Понты", - сказал Йоханнис.

В то же время, по его словам, худшим развитием ситуации для Румынии будет политический кризис.

В свою очередь Понта написал на своей странице в Facebook, что отказывается прислушаться к призыву президента.

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"Только парламент может отправить меня в отставку. Иначе мы прибегнем к диктатуре, и это будет самой большой ошибкой с 1989 года", - выразил свою позицию Понта.

Ранее Национальный антикоррупционный директорат Румынии (DNA) возбудил уголовное производство против премьер-министра страны Виктора Понты. Его обвиняют в подделке подписей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.