Президент Румынии потребовал отставки премьера, обвиняемого в коррупции
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал премьер-министра Виктора Понту уйти в отставку в связи с началом уголовного расследования против него.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Romania TV.
Он отметил, что для страны абсолютно недопустимой является ситуация, при которой премьер-министра подозревают в уголовных преступлениях.
"Я призываю к отставке премьера Виктора Понты", - сказал Йоханнис.
В то же время, по его словам, худшим развитием ситуации для Румынии будет политический кризис.
В свою очередь Понта написал на своей странице в Facebook, что отказывается прислушаться к призыву президента.
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"Только парламент может отправить меня в отставку. Иначе мы прибегнем к диктатуре, и это будет самой большой ошибкой с 1989 года", - выразил свою позицию Понта.
Ранее Национальный антикоррупционный директорат Румынии (DNA) возбудил уголовное производство против премьер-министра страны Виктора Понты. Его обвиняют в подделке подписей, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.