Керри во второй раз за три дня встретится с Лавровым в столице Малайзии

Встреча состоится в среду в столице Малайзии, сообщает Reuters.

Керри и Лавров "рассмотрят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, не вдаваясь в подробности.

Керри приехал в Куала-Лумпур на встрече Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. 3 августа он принимал участие в трехсторонних переговорах в Катаре с Лавровым и главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром относительно войны в Сирии, передает Европейская правда.

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"Участники встречи в Катаре признали необходимость политического решения конфликта и важную роль, которую должны играть оппозиционные группы в достижении этого решения", - отметил представитель американской делегации.

Россия пытается добиться сближения между сирийским правительством и странами региона, включая Саудовскую Аравию и Турцию, чтобы создать новый союз для борьбы против боевиков "Исламского государства".

Ранее президент США Барак Обама санкционировал использование военной авиации для защиты сирийской оппозиции от атак правительственных сил.

Россия подвергла новые планы США в Сирии жесткой критике, заявив, что это может привести к усилению позиций экстремистов на территории страны.