Обама разрешил использовать авиацию для поддержки сирийской оппозиции

Как отмечает издание The Wall Street Journal, это решение повышает риск того, что американские вооруженные силы вступят в прямой конфликт с режимом президента Сирии Башара Асада, передает Lenta.ru.

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По словам чиновников, решению предшествовали многомесячные дебаты по поводу того, какой вклад американские военные должны внести в обеспечение поддержки своих союзников в сирийском конфликте.

Отмечается, что представители администрации обеспокоены тем, что Пентагон, защищая оппозицию военной силой, может непреднамеренно вступить в открытый конфликт с правительством Башара Асада.

Хотя новые правила позволяют Пентагону наносить удары, чтобы защитить союзников США от любых атак со стороны верных Дамаску сил, американские военные чиновники оценивают вероятность прямого противостояния, по крайней мере, в ближайшей перспективе, как низкую.

Власти США утверждают, что подготовленные войска оппозиции нацелены на борьбу с "Исламским государством", а не правительственными силами, и они не будут размещаться в контролируемых Асадом районах.

Представитель Совета национальной безопасности Алистер Бэски отказался комментировать новые правила. Но, по его словам, администрация будет "принимать меры, необходимые для обеспечения того, чтобы эти силы могли успешно выполнять свою миссию".