Асад: Армия Сирии не может удержать всю страну, пришлось сдать некоторые территории

По словам Асада, его армия испытывает нехватку личного состава. Армия, которая когда-то насчитывала 300 тысяч обученных солдат, потеряла часть личного состава из-за смертей и дезертирства, сообщает Русская служба ВВС.

Днем ранее президент Сирии объявил амнистию для дезертиров и граждан, уклоняющихся от призыва.

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Асад подчеркнул, что его армия сфокусируется на защите наиболее важных территорий.

Конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более 230 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть их место жительства.

Значительные территории страны больше не находятся под контролем властей.