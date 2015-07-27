Асад: Армия Сирии не может удержать всю страну, пришлось сдать некоторые территории
01:54, 27 июля 2015Мир
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Президент Сирии Башар Асад признал, что у армии страны недостаточно ресурсов для того, чтобы сдерживать повстанцев, поэтому им пришлось сдать некоторые территории.
REUTERS
По словам Асада, его армия испытывает нехватку личного состава. Армия, которая когда-то насчитывала 300 тысяч обученных солдат, потеряла часть личного состава из-за смертей и дезертирства, сообщает Русская служба ВВС.
Днем ранее президент Сирии объявил амнистию для дезертиров и граждан, уклоняющихся от призыва.
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Асад подчеркнул, что его армия сфокусируется на защите наиболее важных территорий.
Конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более 230 тысяч человек. Миллионы людей были вынуждены покинуть их место жительства.
Значительные территории страны больше не находятся под контролем властей.
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