Путин - премьеру Нидерландов: Создание международного трибунала по катастрофе МН17 нецелесообразно

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Президентом России подтверждена неизменность позиции о нецелесообразности учреждения такого судебного органа», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Путин подчеркнул необходимость полного выполнения принятой по российской инициативе 21 июля 2014 года резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, направленной на обеспечение всестороннего, тщательного и независимого расследования.

«Выражено сожаление в связи с тем, что этот компромиссный проект не был поддержан государствами, выступающими за создание международного трибунала по катастрофе самолета Malaysia Airlines»,- говорится в сообщении.

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Состоялся обмен мнениями о проведённой экспертами работе в контексте подготовки новой резолюции СБ ООН по данной теме.

«Акцентировано, что остается немало вопросов к расследованию, в том числе к собранной доказательной базе и в связи с недопущением России к существенному участию в его проведении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, СБ ООН в 22.00 по киевскому времени начнет рассмотрение проекта резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга-777" на Донбассе в июле прошлого года.