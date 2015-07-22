РФ предлагает назначить спецпосланника ООН по расследованию катастрофы MH17 - СМИ

Такое решение предусмотрено проектом резолюции, внесенным РФ на рассмотрение Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.

В документе, копия которого поступила в распоряжение ТАСС, содержится просьба, адресованная главе ООН Пан Ги Муну в течение двух недель после принятия резолюции доложить Совбезу "о шагах, которые позволят усилить роль Объединенных Наций в поддержке расследования, в частности, о назначении специального представителя генерального секретаря по инциденту".

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В тексте также выражается озабоченность тем, что проводимое Советом по безопасности Нидерландов расследование инцидента не соответствует критериям, изложенным в резолюции СБ ООН 2166, в том числе "не обеспечивает должную прозрачность в организационных вопросах и в методике работы, что может оказать негативный эффект на результаты". Проект резолюции призывает к "скорейшему завершению расследования без ущерба для его качества", а также настаивает на том, чтобы "все заинтересованные страны" были наделены "справедливым и равным доступом" к материалам следствия.

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При этом в документе не говорится о необходимости создания трибунала для уголовного преследования ответственных за авиакатастрофу, в отличие от малайзийского текста, представленного на прошлой неделе. Вместо этого российский проект резолюции "требует, чтобы виновные в воздушном инциденте были привлечены к правосудию и все государства сотрудничали в этом направлении по завершении международного расследования".

Ранее УНИАН сообщал, что совместная международная следственная комиссия имеет в своем распоряжении доказательства, позволяющие привлечь к ответственности определенных лиц, причастных к сбитию 17 июля 2014 года над Донбассом малайзийского авиалайнера.