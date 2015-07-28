США недовольны признанием своего фонда "нежелательным" в России

"Данный закон, как и предшествующие ему, нарушают конституцию самой России, а также многочисленные международные нормы и договоры", - говорится в заявлении этого фонда, который Генпрокуратура РФ предложила включить в перечень нежелательных международных организаций, передает ТАСС.

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Во вторник Генеральная прокуратура РФ признала деятельность организации "Национальный фонд в поддержку демократии" нежелательной на территории России.