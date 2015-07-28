В России назвали первую нежелательную организацию

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американского "Национального фонда в поддержку демократии". Решение было направлено в Министерство юстиции для включения организации в соответствующий перечень.

"Используя возможности подконтрольных российских коммерческих и некоммерческих организаций, "Национальный фонд в поддержку демократии" участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в вооруженных силах России", — говорится в сообщении.

По данным российской прокуратуры, в 2013—2014 годах фонд предоставил российским коммерческим и некоммерческим структурам на эти цели около 5,2 миллионов долларов.

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В заявлении отмечается, что после признания организации нежелательной ей будет запрещено проводить операции с денежными средствами или иным имуществом, кроме того она не сможет создавать свои подразделения на территории России.