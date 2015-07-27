В Индии в результате теракта погибли девять человек - СМИ
08:33, 27 июля 2015Мир
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В результате теракта на северо-западе Индии, где в городе Гурдаспур в штате Пенджаб неизвестные обстреляли полицейский участок, погибли девяти человек.
REUTERS
Об этом со ссылкой на газету Times of India сообщает ТАСС.
По предварительной информации, погибли трое полицейских и шестеро мирных жителей.
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Согласно сообщению, еще четыре человека ранены.
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