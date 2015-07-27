В Индии в результате теракта погибли девять человек - СМИ

В результате теракта на северо-западе Индии, где в городе Гурдаспур в штате Пенджаб неизвестные обстреляли полицейский участок, погибли девяти человек.

Об этом со ссылкой на газету Times of India сообщает ТАСС. По предварительной информации, погибли трое полицейских и шестеро мирных жителей. Читайте такжеЖертвами теракта в Сомали стали более 12 человек (фото) Согласно сообщению, еще четыре человека ранены.

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