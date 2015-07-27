В Стамбуле третий день продолжаются беспорядки, убит полицейский (фото)
02:55, 27 июля 2015Мир
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В ходе продолжающихся третий день в центре Стамбула волнений погиб полицейский.
Офицера турецкой полиции Мухаммета Фатиха Сивири ранили в грудь когда он пытался произвести арест. Ранение оказалось смертельным.
Беспорядки начались после смерти участницы политической группировки во время полицейского рейда в пятницу, передает Русская служба ВВС.
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Целью полицейских рейдов в Турции стали сторонники группировки "Исламское государство", но полицейские также арестовывали и леворадикальных активистов.
Полицейские операции проводились вслед за взрывом в турецком городе Суруч рядом с сирийской границей, в результате которого погибли 32 человека. В организации взрыва обвиняют боевиков "Исламского государства".
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