В Вильнюсе демонтировали первые скульптуры советской эпохи (видео)

Причиной демонтажа стало аварийное состояние скульптур, но мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс не скрывает, что реставрировать и возвращать их не планируется.

Об этом сообщает издание Delfi.lt.

Скульптуры рабочих и военных были сняты первыми, так как их состояние самое плохое. Планируется завершить работы в среду – снять скульптуры крестьян и студентов.

Подготовительные работы начались в воскресенье утром.

Специалисты давно предупреждали об аварийном состоянии скульптур и постоянной угрозе для водителей и пешеходов. Выводы новейшей экспертизы специалистов Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса показали, что за последние 6 лет трещины увеличились и процесс разрушения ускорился. Нестабильные части скульптур в любой момент могли упасть на прохожих или на набережную реки.

Читайте такжеВ Киеве еще на трех станциях метро убрали коммунистическую символику

По словам экспертов, дальнейшее промедление могло усложнить процесс демонтажа скульптур ввиду их аварийного состояния.