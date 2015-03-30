Столицу Литвы назвали самым дешевым для туристов европейским городом

Столицу Литвы Вильнюс назвали самым дешевым для туристов городом Европы. Об этом сообщается на сайте британской почтовой службы Post Office, передает Lenta.ru.

Компания провела исследование, по результатам которого выяснилось, что провести выходные в Вильнюсе можно в среднем за 100 евро. Второе место в рейтинге занял Будапешт (119,77 евро), третье — Рига (120,39 евро).

При составлении рейтинга авторы учитывали стоимость двух ночей в трехзвездочном отеле, трансфера из аэропорта, ужина с вином, экскурсий и транспорта в городе.

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Самым дорогим европейским городом был назван Стокгольм. Чтобы провести выходные в столице Швеции путешественнику в среднем может потребоваться более 310 евро.

Полный рейтинг стоимости отдыха в европейских городах выглядит так:

1. Вильнюс, Литва: 100,04 евро

2. Будапешт, Венгрия: 119,77 евро

3. Рига, Латвия: 120,39 евро

4. Таллин, Эстония: 131,28 евро

5. Афины, Греция: 131,35 евро

6. Дубровник, Хорватия: 139,83 евро

7. Прага, Чешская Республика: 141,24 евро

8. Лиссабон, Португалия: 141,37 евро

9. Краков, Польша: 144,96 евро

10. Страсбург, Франция: 169.60 евро

11. Мадрид, Испания: 179,94 евро

12. Берлин, Германия: 179,95 евро

13. Стамбул, Турция: 182,91 евро

14. Вена, Австрия: 184,84 евро

15. Брюссель, Бельгия: 193,14 евро

16. Белфаст, Северная Ирландия: 198,10 евро

17. Эдинбург, Шотландия: 210,75 евро

18. Дублин, Ирландия: 238,99 евро

19. Венеция, Италия: 240,51 евро

20. Барселона, Испания: 242,97 евро

21. Париж, Франция: 261,39 евро

22. Лондон, Англия: 266,65 евро

23. Копенгаген, Дания: 269,78 евро

24. Рим, Италия: 276,83 евро

25. Амстердам, Нидерланды: 288,66 евро

26. Стокгольм, Швеция: 311,01 евро