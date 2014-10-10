Винничина решила попрощаться с коммунизмом: улицы переименуют, а памятники снесут

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение сегодня проголосовать 74 из 81 депутата, присутствовавшего на сессии.

«Рекомендовать органам местного самоуправления Винницкой области принять решение о демонтаже памятников и памятных знаков, посвященных лицам коммунистического режима, причастным к осуществлению политических репрессий и Голодомора 1932-1933 гг.», - сказано в решении.

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Также в решении облсовет предлагает переименование улиц, площадей, переулков, проспектов и других топонимических объектов, которые носят имена идеологов, организаторов и исполнителей коммунистических преступлений в Украине.