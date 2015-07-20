Эксперт: 70-80% вооружений российской армии устарели, военный конфликт РФ с НАТО маловероятен

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский военный эксперт Александр Гольц.

"Я думаю, что такой опасности не было изначально. При всей иррациональности российских руководителей, они — не сумасшедшие. Вторжение в страны Балтии немедленно привело бы в действие пятую статью Вашингтонского договора (принцип НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всех союзников, — ред.). При всей модернизации вооруженных сил Россия не в состоянии противостоять объединенным силам Североатлантического альянса", — уверен он.

Также Гольц рассказал о проблемах российской армии и ее отставании от стран Запада.

Читайте такжеНАТО: Россия готова использовать силу против Украины, Грузии и Молдовы

"РФ не модернизировала свое вооружение лет 30. По разным оценкам, 70-80% вооружений российской армии устарели. Им 30-40 лет... Что касается ядерных вооружений, то здесь нужно разделять угрозы: пустые, глупые и безответственные, которые мы порой слышим от российских руководителей, и реальность. Реальность заключается в том, что РФ сильно отстает от США в количестве ядерных вооружений. У нас приблизительно на треть меньше стратегических носителей. России потребуется еще значительное время, чтобы дорасти до потолков нового договора СНВ (по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, — ред.). Американцам надо "сокращаться", а России еще довольно долго надо будет строить стратегические вооружения, чтобы дорасти до этого. Так что я бы отделял милитаристскую риторику от реального положения дел", — добавил эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что США проведут предварительное размещение танков, артиллерии и другой военной техники в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы успокоить союзников по НАТО, обеспокоенных агрессией России.