США разместят в Европе дополнительное вооружение для успокоения союзников

Об этом министр обороны США Эштон Картер заявил во время поездки в столицу Эстонии Таллинн, передает радио "Свобода". По его словам, страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия, а также Болгария, Румыния и Польша согласились разместить у себя элементы этого вооружения. Часть дополнительного оружия будет также дислоцирована в Германии. Речь идет в целом о 250 танках, боевых машинах пехоты и самоходных гаубицах.

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Количество вооружения, которое временно будет храниться в каждой стране, будет достаточным, чтобы поставлять от роты (это около 150 солдат) до батальона (это около 750 солдат). Официальные лица утверждают, что большая часть этого оружия уже находится в Европе.