РФ развернула системы, которые могут использоваться как ядерное оружие - НАТО

Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает "РБК-Украина".

"Много систем, которые русские используют для доставки ядерного оружия, являются системами двойного назначения - они могут использовать как конвенциональные, так и ядерные боеприпасы - и некоторые из этих систем развернуты", - сказал Бридлав

Однако он добавил, что нет прямых доказательств развертывания ядерного оружия Россией. В то же время такое положение, по словам Бридлава, не означает, что этого не было сделано. Бридлав не уточнил места дислокации систем, о которых говорил.

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Кроме того, Бридлав подчеркнул, что развертывание этих систем произошло во время конфликта на Донбассе.

Напомним, 13 мая во время заседания комиссии Украина-НАТО в Турции, генсек объединения Йенс Столтенберг заяивив, что Альянсу не нравятся планы России о размещении ядерного оружия в Крыму.

Кремль говорит, что может размещать столько ядерного оружия в Крыму, сколько захочет.