Меркель говорит беларусам, что помнит о них

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ призывает европейских депутатов помогать населению Беларуси на пути демократизации страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Страсбурге, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

“Нам всем нужно помогать этой стране пройти тот путь, который прошли другие страны”, - сказала она.

“После опыта “холодной войны” мы понимаем, что нужно заниматься судьбами отдельных людей. И именно это мы будем делать в отношении Беларуси, чтобы никто там не думал, что весь мир их забыл”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Канцлер Германии отметила, что нужно пользоваться всеми возможностями, чтобы рассказывать миру обо всех случаях несоблюдения прав человека в Беларуси.