День террора: в результате терактов в Кувейте, Тунисе, Сомали и Франции погибли более 80 человек (фото, видео)

Франция

Во французском городе Сен-Кантен-Фаллавье злоумышленник сегодня на машине протаранил ворота предприятия Air Products. После этого он взорвал часть баллонов с газом, расположенных на территории завода.

Возле помещения завода было найдено обезглавленное тело местного бизнесмена, который, предположительно, был работадателем одного из террористов, еще несколько человек были ранены в результате взрыва.

Французские правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении теракта.

В регионе Рона-Альпы, где был совершен теракт, на трое суток вводится наивысший уровень антитеррористического режима "Вижипират".

Кувейт

В Кувейте, по данным СМИ, в результате взрыва в шиитской мечети в районе Эс-Савабер в Эль-Кувейте во время пятничной молитвы погибли 25 человек. По свидетельству очевидца, теракт осуществил смертник.

Тунис

В тунисском городе Сус в результате нападения на отеле "Империал Мархаба" и "Совива" погибли от 27 до 30 человек, 36 получили ранения. Как сообщило министерство внутренних дел страны, среди жертв теракта есть граждане других стран, в том числе Германии и Великобритании. Нападение было совершено неизвестными, которые открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим.

Читайте такжеСпецслужбы США и Британии пытаются установить связь между терактами во Франции и Тунисе - СМИПо данным МИД, среди пострадавших есть гражданка Украины, которая получила ранение в ногу.

В нападении на туристов, отдыхавших на пляже между двумя отелями, принимали участие два человека, которым якобы удалось пронести с собой автомат в пляжном зонтике. По другой версии, нападавшие прибыли с моря на катере.

Один из нападавших был убит, другой - задержан.

Сомали

В результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на базу контингента Африканского союза в Сомали городе Лего погибли не менее 30 человек.

По уточненным данным, террорист-смертник направил в ворота базы начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего между его сообщниками и военными завязалась перестрелка