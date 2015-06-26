Арестован второй участник теракта в Тунисе

В местной полиции сообщили, что подозреваемый задержан, однако подробности предоставить отказались, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

В то же время силовики подтвердили, что другой участник нападения убит. Он оказался жителем страны.

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Ранее стало известно, что в нападении на туристов, отдыхавших на пляже между двумя гостиницами, участвовали два человека, которым якобы удалось пронести с собой автомат в пляжном зонтике. По другой версии, нападавшие прибыли с моря на катере.

СМИ сообщают, что погибли от 27 до 30 человек. Кроме того, еще 36 человек получили ранения. Большинство жертв и пострадавших оказались британскими и немецкими туристами.