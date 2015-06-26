МИД подтверждает ранение украинки во время теракта в Тунисе
В Тунисе гражданка Украины получила ранение во время вооруженного нападения на популярный туристический курорт Сус.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Управления по связям со СМИ Министерства иностранных дел Украины Елена Ващенко.
"У нас есть информация от нашего посольства в Тунисе о том, что среди потерпевших есть гражданка Украины, которая была ранена в ногу", - сообщила Ващенко.
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Как отметила руководитель пресс-службы, эту информацию Посольству Украины в Тунисе предоставил муж потерпевшей, который вместе с ней отдыхает в Тунисе.
Потерпевшая украинка госпитализирована в одну из больниц города Сус. Украинский консул выехал в больницу, чтобы навестить нашу соотечественницу.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в Тунисе по меньшей мере 27 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на популярный туристический курорт Сус.