МИД подтверждает ранение украинки во время теракта в Тунисе

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Управления по связям со СМИ Министерства иностранных дел Украины Елена Ващенко.

"У нас есть информация от нашего посольства в Тунисе о том, что среди потерпевших есть гражданка Украины, которая была ранена в ногу", - сообщила Ващенко.

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Как отметила руководитель пресс-службы, эту информацию Посольству Украины в Тунисе предоставил муж потерпевшей, который вместе с ней отдыхает в Тунисе.

Потерпевшая украинка госпитализирована в одну из больниц города Сус. Украинский консул выехал в больницу, чтобы навестить нашу соотечественницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в Тунисе по меньшей мере 27 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на популярный туристический курорт Сус.