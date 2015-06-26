На юге Франции вводят высший уровень антитеррористического режима из-за теракта на заводе

Во французском регионе Рона-Альпы, где был совершен теракт на заводе по производству сниженного газа в городе Сен-Кантен-Фаллавье, на трое суток вводится высший уровень антитеррористического режима "Вижипират".

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая по завершении экстренного заседания Совета обороны, передает ТАСС.

"Мы приложим все усилия к тому, чтобы еще более активно вести борьбу с терроризмом", - подчеркнул Олланд.

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Ранее сегодня злоумышленник на машине протаранил ворота предприятия Air Products в городе Сен-Кентен-Фаллавье. После этого он подорвал часть складированных на территории баллонов с газом. Согласно имеющейся информации, один человек погиб, двое ранены. У входа в предприятие найден флаг с исламистскими лозунгами и обезглавленное тело. Террорист задержан.