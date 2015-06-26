Во Франции задержали второго подозреваемого в теракте на заводе промышленных газов

Об этом сообщает французское издание Le Dauphine.

Мужчина, который подозревается в управлении транспортным средством во время нападения на завод, был задержан в его доме.

В то же время глава МВД страны Бернар Казньов раскрыл имя ранее задержанного террориста, пишет Европейская правда.

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Как сообщает издание, им является Йессим Сале, в отношении которого в 2006 году было открыто дело за связи с радикальной группой салафитов.

У террористов мог быть пропуск на завод, поскольку их автомобиль не мог "так просто проехать на территорию".

Напомним, во французском городе Сен-Кантен-Фалавье (юго-восток страны) произошла атака на завод промышленных газов.

Возле помещения завода было найдено обезглавленное тело, еще несколько человек были ранены в результате взрыва.