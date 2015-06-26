Теракт на заводе во Франции устроил отец троих детей, погибший оказался его начальником - СМИ

Мужчина, чье обезглавленное тело было обнаружено возле ворот химзавода рядом с французским Греноблем, был работодателем предполагаемого террориста. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Погибший работал менеджером в транспортной компании. Полиция не исключает, что его автомобиль мог быть использован для осуществления теракта. Стало известно имя главного подозреваемого — это 35-летний водитель Ясин Сали, живший в пригороде Лиона, отец троих детей. Его жена сообщила радио Europe 1, что он вел примерную жизнь и в день теракта, как обычно, ушел на работу. Ничего подозрительного в его поведении она не заметила.

В настоящий момент, предположительно, супруга Сали была задержана полицией: журналистам удалось сфотографировать женщину в никабе, которую стражи порядка выводили из дома предполагаемого террориста. Глава французского МВД Бернар Казнев сообщил, что в данный момент проходят аресты сообщников Сали.

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Нападение на химзавод в городе Сан-Кантен-Фалавье возле Гренобля, принадлежащий американской компании Air Products, было совершено в пятницу, 26 июня, в 10 часов утра по местному времени (11:00 мск). Нападавший, размахивая флагом «Исламского государства», направил автомобиль прямо в контейнер с газом. В результате теракта один человек погиб, еще несколько человек получили ранения.

Возле заводских ворот была обнаружена отсеченная голова, покрытая арабскими надписями, и тело — также исписанное арабскими письменами. Начавшийся на химзаводе пожар локализован, угрозы выброса ядовитых газов нет. Президент Франсуа Олланд спешно покинул саммит лидеров ЕС в Брюсселе и вернулся в Париж.