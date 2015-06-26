В результате нападения исламистов в Сомали погибли не менее 30 человек

По уточненным данным, террорист-смертник направил в ворота базы начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего между его сообщниками и военными завязалась перестрелка, передает Би-би-си.

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Исламисты утверждают, что взяли штурмом базу на дороге Могадишо-Байдоа, которая в основном контролируется международно признанным правительством и миротворцами. Военные в свою очередь сообщают, что бой продолжается до сих пор.

С начала священного для мусульман месяца Рамадан нападения боевиков "Аш-Шабаб" стали происходить все чаще.

На прошлой неделе они напали на на тренировочный центр национального разведывательного агентства в Могадишо, атаковали солдат на кенийском побережье, а также убили старейшину на северо-востоке Кении.