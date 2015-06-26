Количество жертв в Кувейте увеличилось до 25 человек
18:36, 26 июня 2015Мир
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25 человек погибли в результате нападения смертника на шиитскую мечеть в столице Кувейта.
REUTERS
Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на Министерство внутренних дел Кувейта.
В то же время количество раненых уже составляет 202 человека.
По сообщению BBC World, одна из групп, имеющая отношение к боевикам "Исламского государства Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Боевики из этой организации ранее совершили подобные атаки в соседних Саудовской Аравии и Йемене.
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Очевидцы сообщают, что в мечети находилось около 2 тыс. человек, когда произошел сильный взрыв.
Более 20 человек погибли в результате теракта в шиитской мечети в Кувейте
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