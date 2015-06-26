Количество жертв в Кувейте увеличилось до 25 человек

Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA со ссылкой на Министерство внутренних дел Кувейта.

В то же время количество раненых уже составляет 202 человека.

По сообщению BBC World, одна из групп, имеющая отношение к боевикам "Исламского государства Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Боевики из этой организации ранее совершили подобные атаки в соседних Саудовской Аравии и Йемене.

Читайте такжеПри взрыве в мечети в Саудовской Аравии погибли 20 человек

Очевидцы сообщают, что в мечети находилось около 2 тыс. человек, когда произошел сильный взрыв.