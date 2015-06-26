Обама: Легализация однополых браков - это победа для США

Об этом заявил президент Барак Обама, комментируя данное постановление.

Он отметил, что Соединенные Штаты были основаны на принципе, что "все мы рождены равными". Однако, по словам главы государства, борьба за одинаковые права для всех иногда идет по принципу "два шага вперед, шаг назад", передает ТАСС.

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"И бывают такие дни, когда эти умеренные, неспешные усилия вознаграждаются справедливостью, возникающей как гром среди ясного неба", - сказал он.

"Это решение - победа для пар геев и лесбиянок, которые так долго сражались за свои базовые гражданские права. Это победа для их детей, их семьи теперь будут признаваться наравне со всеми", - продолжил президент США. "И это решение - победа для Америки. Оно подкрепляет то, во что миллионы американцев уже и раньше верили всем сердцем", - добавил он.